مطار القاهرة: سفر ووصول 173 رحلة تنقل 19 ألف راكب اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وصول 88 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9332 راكبًا، كما يغادر المطار 85 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها حوالي 9976 راكبًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 19 الف راكبا علي متن 173 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.