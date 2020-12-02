"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 3800 راكب اليوم

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة ستسيِّر اليوم رحلاتها إلى 37 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3800 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، ميلانو، الشارقة، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان)، و٧ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و٥ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3800 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.