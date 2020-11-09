صلاح وتريزيجيه والنني يصلون إلى مطار القاهرة للانضمام للمنتخب
كتب- محمد عبيد:
وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب آستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال، للانضمام إلى معسكر المنتخب، حيث يشارك المحترفون في مباراتي المنتخب أمام توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.
وقالت مصادر في المطار، إن صلاح وتريزيجيه والنني وصلوا على متن الطائرة القادمة من لندن، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم من استراحة الخدمة المميزة وسط حراسة أمنية، وكان في استقبالهم مسئولي من وزارة الشباب والرياضة.
الخبر التالى:"قومي المرأة" يكرّم المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان