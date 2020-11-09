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محافظ القاهرة يكرم أبناء عمال النظافة المتفوقين في التعليم

12:35 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حفلا أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة والجامعية.

وأكد المحافظ خلال الحفل حرصه على لقاء العاملين ومشاركتهم في كل مناسباتهم تقديرا لمجهوداتهم الواضحة بشوارع العاصمة وتحفيزًا لأبنائهم المتميزين على مزيد من التفوق مشيرًا إلى أن المتفوقين هم الثروة الحقيقية التي يمتلكها الوطن.

ووجه محافظ القاهرة التحية لأولياء الأمور مؤكدا أن التكريم يأتي في المقام الأول لهم نظرا لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق.

كما أكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

محافظ القاهرة خالد عبدالعال أبناء عمال النظافة المتفوقين في التعليم

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