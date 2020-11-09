عضو بـ"الشيوخ": عصر السسيسي هو عصر الانفتاح السياسي للشباب

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، إن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد من أبهى عصور الانفتاح السياسي للشباب، موضحًا أنه منذ ثورة 30 يونيو وتتخذ الدولة عددًا من الإجراءات التي تساعد الشباب على التعبير عن أفكارهم وإبداعهم، ودعم مخططات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عمارة في تصريحات تلفزيونية: "مؤتمرات الشباب والمنتديات العالمية التي نظمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية بمختلف محافظات الجمهورية، كانت البوابة الحقيقية لانفتاح الشباب على تجارب الدول المختلفة والتعاطي معها، بشكل أثقل خبراتهم ومهاراتهم".

وتابع عمارة: "نتيجة من نتائج الانفتاح السياسي للشباب في عصر الرئيس السيسي، وجود كيان ضم الشباب من مختلف الأيديولوجيات تحت سقف واحد، وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي قدمت نمائج واعدة في عدد من الهيئات الحكومية، وكذلك مجلس الشيوخ، فضلًا عن مشاركتهم القوية في انتخابات مجلس النواب".

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