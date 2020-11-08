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مصدر بـ"التعليم": انتظام الدراسة غدًا باستثناء محافظتين

11:07 م الأحد 08 نوفمبر 2020
مصدر بـ"التعليم": انتظام الدراسة غدًا باستثناء محافظتين

وزارة التربية والتعليم

(مصراوي):


قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة منتظمة غدًا الاثنين، في جميع محافظات الجمهورية، ما عدا محافظتين فقط.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن محافظتي مطروح وشمال سيناء، تشهدان غدًا توقفًا للدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وقال المركز، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قالت في بيان لها منذ أيام، إن تعليق الدراسة لأسباب الطقس، في يد المحافظين، وليس الوزارة، لأن كل محافظة لها وضع خاص فيما يتعلق بالطقس ودرجات الحرارة.

وزارة التربية والتعليم شمال سيناء مجلس الوزراء

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