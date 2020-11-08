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"كتل سحابية ضخمة".. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأماكن سقوط الأمطار

08:33 م الأحد 08 نوفمبر 2020
"كتل سحابية ضخمة".. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأماكن سقوط الأمطار

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد جوية تفاصيل حالة الطقس خلال اليومين المقبلين (الاثنين والثلاثاء) حيث تنحصر أماكن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من الوجه البحري تكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف الخبراء أن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية، لطيف على السواحل الشمالية نهارًا، على أن يكون بارد إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 25- 16، السواحل الشمالية 23- 20، جنوب سيناء 29- 24، شمال الصعيد 26- 16، جنوب الصعيد 28 - 18.

وأوضح خبراء الهيئة، أنه مازالت الكتل السحابية الضخمة تتكون في البحر أمام الساحل الغربي حيث تلامس أطرافها ساحل الإسكندرية وتتحرك باتجاه ساحل مطروح من العلمين إلى السلوم وتتعمق للداخل، وسبب تكون هذه السحب هو فرق الحرارة بين درجة حرارة سطح البحر ودرجة الحرارة في طبقات الجو العليا مما أحدث هذا الإضطراب الحاصل والذي تظهر نتائجه في صورة أمطار غزيرة طوال اليوم الأحد وتستمر حتى انتهاء هذه الحالة من عدم الاستقرار الحاصل.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار الطقس درجات الحرارة

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