الحكومة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بجميع المدارس بسبب الأحوال الجوية

كتب- محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وقال المركز، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي باستثناء 4 محافظات (البحيرة – الإسكندرية - مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأشارتا إلى أن قرار تعطيل الدراسة نتيجة لسوء الأحوال الجوية يرجع لأحوال الطقس بكل محافظة على حدة، بناءً على التقارير والتحذيرات الواردة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وناشدت التربية والتعليم والتنمية المحلية، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.