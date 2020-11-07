رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في انتخابات "النواب" بالمعادي

مصراوي

أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب في لجنته الانتخابية بمدرسة محمد فريد الابتدائية المشتركة بالمعادي.

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة؛ منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان.

وشهدت اللجنة توفير الكمامات للمواطنين وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال وجودهم في صفوف الانتظار للإدلاء بأصواتهم.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.