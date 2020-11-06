​نائب رئيس الوفد للناخبين: اصطفوا خلف وطنكم واستخدموا حقكم الدستوري

(مصراوي):

قال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن مشاركة الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية للنواب، تؤكد أكثر من دلالةٍ وطنية في الوقت الراهن، أهمها اندماج ووعي النسيج المصري بكل طوائفه في العملية السياسية وضبط الإيقاع مع توجه الدولة في مساراتِها الديمقراطية المواكبة للتطلعات المختلفة في جميع الميادين.

وأضاف قنديل في بيانٍ له، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة بالمرحلة الثانية، والتي تُجرى في الخارج وستبدأ في الداخل غدًا السبت في 13 محافظة، تمثل ردًا قاطعًا على دعاة التخريب وأهل الشر الذين يحاولون التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن في مباشرة الحقوق السياسية، ولا بد على كل مصري مدرج ضمن قاعدة بيانات الناخبين استخدام هذا الحق والنزول إلى الساحات لممارسة هذا الحق وتلبية نداء الوطن.

وتابع نائب رئيس الوفد وعضو الشيوخ، أن مجلس النواب الجديد ستختلف أجندته كثيرًا عن المجلس الحالي، نظرًا لاختلاف الأجواء التي تمر بها الدولة المصرية، فبرلمان 2015 جاء في ظروف مكافحة الدولة للإرهاب وترسيخ مبادىء الدولة الحديثة ومؤسساتها، أما برلمان 2020 سيكون ملقى على عاتقه مهمة بناء وطن حديث يلبي احتياجات الدولة في التنمية والإعمار.