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اليوم.. مهرجان الموسيقى العربية يقدم 5 حفلات غنائية

03:00 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
اليوم.. مهرجان الموسيقى العربية يقدم 5 حفلات غنائية

مهرجان الموسيقى العربية

ينظم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، 5 حفلات على مسارح الأوبرا، اليوم الجمعة، تبدأ جميعها في الثامنة مساءً.

وعلى مسرح النافورة يقدم النجم خالد سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي إلى جانب فقرات لكل من المطربين فرح الموجي وياسر سليمان وعازف بيانو حمادة النجار ويليه فاصلًا للنجمة ريهام عبدالحكيم.

ويقام على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي يقدمها نجوم الأوبرا محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، محمد طارق، حسناء.

مهرجان الموسيقى العربية مسارح الأوبرا محمد الموجي

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