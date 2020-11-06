"كولدويل بانكر" تطلق برنامجًا لتمويل شراء وتأسيس الوحدات السكنية

كتب - محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة كولدويل بانكر - مصر للاستثمار والتسويق العقاري، برنامج CB* Club، والذي يتيح الخدمة الجديدة لعملاء الشركة إمكانية الحصول على قروض، وخدمات التشطيب والتصميم، وشراء أجهزة منزلية وكهربائية، وأثاث منزلي وخدمات تأمينية متعددة للوحدات العقارية من خلال أسعار فائدة تنافسية، وخصومات متميزة، ونظم تقسيط متعددة تناسب كافة شرائح العملاء حيث تكمن فلسفة البرنامج في خدمة العملاء من لحظة الشراء حتى يشغلها ساكنيها.

وقال كريم زين الرئيس التنفيذي بشركة كولدويل بانكر- مصر، لمصراوي، على هامش انطلاق معرض سيتي سكيب العقاري، إن شروط الاستفادة من برنامج CB* Club، لابد أن يكون المشترك من عملاء شركة كولدويل بانكر- مصر الذين قاموا بشراء وحدات جديدة في أحد المشروعات العقارية التي تتعاون الشركة في تسويقها بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين في مصر، على رأسهم بالم هيلز، ماونتن فيو، تطوير مصر، أورا، أوراسكوم للتنمية، ومراكز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، وغيرهم من المطورين العقاريين المتميزين في هذا القطاع.

وأشار زين إلى أن السوق العقاري المصري من أقوى الاسواق في المنطقة، لافتًا إلى أن العقار ما زال الوعاء الأول للاستثمار، رقم التعديات التى واجهها السوق العقاري خلال العام الجاري وتابعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن أسعار العقارات لم تشهد تغيير ملحوظ خلال العام الجاري، والوقت الحالي هو الأفضل للشراء، حيث تقدم معظم الشركات عروض وتسهيلات كبيرة على الشراء ربما لا نجدها في الفترات المقبلة.

وأوضح أن مناطق القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي، ومدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل، أكثر مناطق عليها طلب للشراء خلال 2020.