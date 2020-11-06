القاهرة في الصدارة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار من الجمعة إلى الأربعاء
كتب - يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر إلى الأربعاء 11 نوفمبر 2020.
ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" على النحو التالي:
الخميس:
القاهرة الكبرى أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على بعض المناطق.
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
الجمعة:
القاهرة الكبرى أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على بعض المناطق.
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
السبت:
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
الأحد:
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.
السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.
الإثنين:
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
الثلاثاء:
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
الأربعاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
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