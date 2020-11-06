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القاهرة في الصدارة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار من الجمعة إلى الأربعاء​

08:00 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
القاهرة في الصدارة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار من الجمعة إلى الأربعاء​

سقوط الأمطار - أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الجمعة 6 نوفمبر إلى الأربعاء 11 نوفمبر 2020.

ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" على النحو التالي:

الخميس:

القاهرة الكبرى أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

الجمعة:

القاهرة الكبرى أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

السبت:

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

الأحد:

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بطليم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الأربعاء

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

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الأمطار الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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