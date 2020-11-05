نشاط الرئيس السيسي والانتخابات الأمريكية أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، وفي مقدمته استقباله لوفد كونغولي رفيع المستوى، وتوجيهه بتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، إلى جانب تغطية النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعدد من أخبار الشأن المحلي.

وتحت عنوان "الرئيس: مصر مستمرة في دعم الكونغو لتحقيق الاستقرار والتقدم لشعبها الشقيق"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس السيسي على استمرار مصر في دعم الكونغو الديمقراطية على كافة المستويات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم لشعبها الشقيق وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وذكرت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي لوفد كونغولي رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله بإن المبعوث الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس السيسي من نظيره الكونغولي "تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والتطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية.

وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "الرئيس يوجه بتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية"، أبرزت الصحيفة توجيه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، والتي تشكل إحدى أهم مكونات البنية الأساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات وذلك لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكباري الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وذكرت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقي مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.

ونقلت "الأخبار" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على التخطيط الهندسي والإنشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يضم مباني السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية.

وتحت عنوان "توجيه رئاسي للحكومة بتفعيل الاستثمارات المشتركة مع السعودية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مع الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، في حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمي بن عبد رب النبي رئيس شركة نيوم السعودية، وأسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأشارت "الأخبار"، إلى تأكيد مدبولي على أن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مشيرا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.

وفي صحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان "الولايات المتأرجحة تؤجل حسم نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية"، ذكرت الصحيفة أن شبح المجهول واندلاع معارك قضائية بات يخيم حاليًا على أكبر قوة في العالم، إثر تأخر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية بين كل من المرشحين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن بسبب طول مدة عمليات فرز الأصوات في ظل الأعداد غير المسبوقة التي تم الإدلاء بها عبر البريد، وذلك وسط توقعات بأن يتأخر إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد ساعات أو ربما أيام.

وأظهرت وسائل الإعلام الأمريكية تقدم بايدن على ترامب في المنافسة على أصوات المجمع الانتخابي، حيث حصد المرشح الديموقراطي 238 صوتًا مقابل 213 صوتًا لترامب .. ويشار إلى أن الفائز بالرئاسة يتعين عليه الفوز بـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وفي الجمهورية، وتحت عنوان "مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة .. وإغلاق المنشآت المخالفة"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد ضرورة استمرار كافة الوزارات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة معدل الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" إلى التزايد، مع قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وإغلاق أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة بهذه الإجراءات.

وأشار مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى إن إجمالي طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، وفي هذا الصدد وجه مدبولي، الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعياً لتقنين أوضاعهم.

وأضافت الصحيفة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بمد خدمة 502 طبيب بشري لمدة عامين ، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عامين بعد بلوغهم سن الستين..ويستهدف القرار تدعيم المنظومة الصحية بالكوادر المتميزة لمواجهة أي موجات جديدة محتملة لفيروس كورونا.

وفي "الأخبار" أبرزت الصحيفة نتائج اجتماعات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان؛ وتحت عنوان "الري: انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق"، ذكرت الصحيفة أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أن اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد أمس، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، انتهى دون توافق.

وأضافت "الأخبار" نقلا عن بيان وزارة الري أن المناقشات أوضحت عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو، و21 يوليو، واللذين أقرا بأن تبرم الدول الثلاث اتفاقًا قانونيًا ملزمًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتحت عنوان "إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. واستبعادها من القسط الثاني"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بدأت تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص إلغاء الزيادة المقررة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية هذا العام نظرا للتأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت "الجمهورية" أن الوزارة أكدت أنه بالنسبة للمدارس التي تم احتساب زيادة لها هذا العام وقام أولياء الأمور بسدادها سيتم خصم الزيادات من القسم الثاني.