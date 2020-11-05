تعرف على الشروط.. انطلاق مسابقة الشركات الإبداعية الناشئة بـ "كرييتيف سيركلز"

كتب- مصراوي:

تنطلق خلال الأسبوع الجاري وحتى منتصف شهر نوفمبر فعاليات مسابقة "الشركات الإبداعية الناشئة" والتي ينظمها برنامج "كرييتيف سيركلز"، وتقام بالتعاون والشراكة بين وزارة الثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية اليونيك ومعهد جوتة ويتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي في مصر.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الاستثمار في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يُعد أحد المحاور الأساسية لبرامج عمل الوزارة.

وأكدت أن المشروع يسعى إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الإبداعي ويُسهم في خلق فرص عمل لتحقيق محاور التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف اكتشاف المشروعات والمبادرات والأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكن أن تتطور إلى مشروع ثقافي ثم إلى شركة إبداعية ناشئة أو مؤسسة قابلة للنمو والتوسع، حيث يحصل الفائزون على فرص تعاون مع وزارة الثقافة أو المساهمة في تنفيذ المشروع وفقا للدعم المطلوب ومدي توافقه مع أهداف وبرامج الوزارة.

يشار إلى أن المسابقة تختص برواد الأعمال الإبداعيون أو المؤسسات التي تُقدم سلعا أو خدمات ثقافية أو إبداعية أو فنية، ونصت شروطها على ألا يقل فريق العمل عن ثلاثة أفراد ولا يزيد عن 5 أفراد، أن يكون المؤسسون مصريون أو المؤسسة مسجلة في مصر بشكل قانوني سواء كانت مؤسسة حكومية أو شركة خاصة أو مؤسسة أهلية، ألا يقل سن المؤسسين عن 18 عام (توجد أفضلية للشباب)، وجود نموذج عمل يحقق هامش ربح وأن يبدو ذلك في نموذج عمل يظهر وجود جدوى اقتصادية للمشروع.

كما تشترط وجود جدوى مجتمعية من تنفيذ المشروع أو الفكرة، وجود تصور مقترح متكامل من خلال الإجابة على كافة أسئلة الاستمارة الخاصة بالتقدم للمسابقة كما يفضل وجود خبرات عملية أو أكاديمية أو كلاهما لدى فريق العمل وأن تكون متصلة بطبيعة المشروع أو الفكرة أو أي من فروع إدارة الأعمال إلى جانب التباين في الخبرات المهنية أو الأكاديمية أو كلاهما بين أعضاء فريق العمل أو المؤسسين وتقديم معلومات من مصادر أصيلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو أي من المراكز البحثية الجامعية أو الوكالات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الدوريات والمراجع العلمية، كما يُشترط التقدم من خلال استكمال الاستمارة باللغة العربية وإرسالها على البريد الالكتروني ( creativecircles.xyz@contact ) حتي السابعة مساء الأحد 15 نوفمبر 2020.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور صفوت النحاس مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقاً، الدكتورة هبة مدحت زكي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال FEPS BI، جمال جميع مدير الاستثمار بشركة إيرجو ميديا فنتشرز.

يذكر أن برنامج كريتيف سيركلز يهدف إلى مساعدة الشباب من رواد الأعمال الثقافيين والإبداعيين على اكتساب المهارات الضرورية والمعارف والعلوم الأساسية لإطلاق مشروعاتهم ومنتجاتهم الإبداعية من خلال البرنامج التدريبي "الرحلة"، إضافة إلى مسابقة الشركات الإبداعية الناشئة التي تُقدم بضائع أو سلع أو خدمات ثقافية وفنية في طور الفكرة.