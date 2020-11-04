حدث في 8 ساعات| توجيهات حكومية جديدة بشأن كورونا.. والأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها إعلان توجيهات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا، وإعلان الأرصاد تزايد فرص سقوط الأمطار، وعكارة مياه النيل والذي اعتبرته الري مؤشرا إيجابيا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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