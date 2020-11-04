أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

حدث في 8 ساعات| توجيهات حكومية جديدة بشأن كورونا.. والأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار

06:28 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| توجيهات حكومية جديدة بشأن كورونا.. والأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها إعلان توجيهات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا، وإعلان الأرصاد تزايد فرص سقوط الأمطار، وعكارة مياه النيل والذي اعتبرته الري مؤشرا إيجابيا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

القوى العاملة مصطفى مدبولي السياحة الأمطار الطقس التربية والتعليم المدارس

الخبر التالى:

العضو المنتدب لـ "هايدبارك": الوقت الحالي الأفضل للشراء والأسعار زادت 7% خلال 2020

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا