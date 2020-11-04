realme انطلاقة جديدة في عالم الرفاهية والحياة الذكية.. ومنتجاتها الاختيار الأفضل للشباب



إعـــلان تــحــريــري



باتت الهواتف الذكية أمرا حتميا لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية، لكن في الوقت نفسه إذا لم تختار هاتفك بشكل دقيق فسوف تواجه مشكلات كبيرة بعد الشراء، خاصة في ظل عدم اهتمام أغلب الشركات بخدمات ما بعد البيع، وبحثهم فقط عن تحقيق المزيد من الأرباح.

منتجات realme تجمع بين الكفاءة والجودة والسعر التنافسي

realme التي اختارت أن يكون شعارها«Dare to leap» الذي أطلقته الشركة منذ تأسيسها ليست مجرد شعارا، وجعلته سمة أساسية في حياة الشباب، من خلال تعزيز قدرات منتجاتها الذكية، وجعلها دائما في مقدمة رغبات الباحثين عن هاتف يجمع بين الكفاءة والجودة والسعر التنافسي. وهو ما دفع realme لتكون العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم. ليبلغ عدد مستخدمي هواتف realme حول العالم أكثر من 45 مليون مستخدم بينهم 1.5 مليون مستخدم في مصر فقط.

وبحسب مؤسسة IDC العالمية للأبحاث فقد بلغت الحصة السوقية لـ realme في مصر 13.5% من حجم السوق، لتحتل المركز الرابع في سوق الهواتف المصرية. وذلك بجانب مليون مستخدم لمنتجات الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء، و5000 موزع في مصر، و 68000 موزع حول العالم.

منتجات متكاملة ورفاهية مضمونة

حرص realme على عملائها يبدأ من الخطوة الأولى في تصميم منتجاتها، ومرورا بمراحل التصنيع والتسويق المختلفة، وخدمات ما بعد البيع أيضا، بما يضمن مزيدا من الرفاهية والاستمتاع لعملاء الشركة التي باتت تعمل في أكثر من 61 سوقا حول العالم، وصنفت منتجاتها من أفضل خمس هواتف في 9 من هذه الأسواق، بما يؤكد جدارة الشركة صاحبة الريادة realme، ولتكون منتجاتها هي الاختيار الأفضل وبدون منافس خاصة للشباب.

اهتمام ريلمي بالشباب جعلها تعزز منتجاتها بأحدث المعالجات في العالم، حتى تتمكن هواتفها من تشغيل جميع الألعاب بصرف النظر عن حجمها وتمنح مستخدميها تجربة مثالية لاستخدام الهاتف الذكي من خلال أداء سريعا وأكثر راحة، بجانب تزويد منتجاتها بكاميرات فائقة تنتج صورا مليئة بالتفاصيل الدقيقة وأكثر وضوحا، حتى أنها استطاعت تقديم منتجات قادرة على تصوير النجوم المرصعة في السماء بمنتهى الدقة والروعة في هاتفها مثلrealme X3 SuperZoom ، كما أنها أول علامة تجارية للهواتف الذكية تقدم كاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بكسل. كما يأتي هاتف realme 7Pro بكاميرا سوني بدقة 64 ميجا بكسل تجعل منها واحدة من أفضل الكاميرات في فئته السعرية وتنافس الفئات السعرية الأعلى.

realme رائدة الشحن السريع في العالم

realme أيضا تعد واحدة من رواد الشحن السريع للهواتف الذكية في مصر والعالم، حيث استطاعت بفضل تقنياتها الحصرية والمتميزة من تقليل فترة زمن الشحن، وزيادة فترة عمل البطارية، ففي عام 2019، قدمت realme هاتف realme X2 Pro مدعوماً بأسرع شاحن في جميع أنحاء العالم بقدرة 50 وات، وكان لها السبق أيضا في تقديم شاحن SuperDart بقدرة 65 وات، والذي يتمتع بأسرع تقنية شحن في مصر.

أيضًا، تعد شركة realme من بين العلامات التجارية الأولى للهواتف الذكية التي أطلقت تقنية الشحن السريع Ultra DART بقوة 125 وات والتي يمكنها شحن 33 % من بطاريات الهواتف الذكية خلال أول 3 دقائق، دون ارتفاع حرارة الهاتف سواء من الداخل او الخارج.

كما أن شاشات هواتف ريلمي واحدة من أهم العناصر التي اهتمت بها الشركة المنتجة لتمنح المستخدمين رؤية أكثر وضوحا وراحة أكبر للعين.

تصميم عصري ومبتكر

اهتمام realme بأدق التفاصيل جعل منتجاتها تخرج بتصميمات عصرية مبتكرة وجذابة تلفت انتباه الجميع وتنال إعجابهم، حيث تحرص ريلمي على التعاقد مع أفضل المصممين والفنانين في جميع المجالات للمشاركة في تطوير منتجات ذات أداء أفضل مع تصميم عصري حديث، فهاتف realme X2 Pro الذي قام بتصميمه الفنان الياباني الأسطوري السيد فوكاساما مستوحيا الشكل النهائي للهاتف من الطوب الأحمر الخرساني، قد حصل على جائزة أفضل تصميم لعام 2020 Good Design Award ،كما أن هاتف realme X50 Pro وهو أول هاتف رائد لشبكات الجيل الخامس، وقد حصل أيضاً على جائزة التصميم الجيد Design Award 2020 وجائزة الدبوس الذهبي للتصميمات Golden Pin Design ،فيما صمم سماعات realme Buds اللاسلكية Alan Walker أحد أفضل " DJsأغاني" في العالم بجانب موهبته غير المحدودة في التصميم.

الريادة في الجودة

براعة ريلمي وكفاءة منتجاتها عزز من ريادتها في سوق الهواتف الذكية وجعلها العلامة التجارية الأكثر جودة وإزعاجا للمنافسين، كما دفعها لتكون العلامة التجارية الأولى التي تجتاز اختبارات التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من وكالة TÜV Rheinlan، ليصبح هاتف realme 7 Pro ، أول الهواتف الذكية التي تجتاز هذه الاختبارات، من الوكالة الألمانية TÜV Rheinlan التي تأسست منذ 150 عامًا، وهي واحدة من أكثر وكالات مزودي خدمات الاختبارات شهرة في العالم. حيث يختبر هذا التحقق جودة الهاتف الذكي بالكامل، وليس فقط الشاشة أو أي مكون فردي آخر.

لذا حين تختار هاتفك من realme كن مطمئنا، فالشركة التي أصبحت العلامة التجارية الأكثر نموا في العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية، تحرص تماما على تقديم منتجاتها بمدخلات قادرة على التحمل والعمل في أصعب الظروف، مدعومة بتكنولوجيا ذكية تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمنح عملائها ضمانا لحياة أكثر رفاهية وخاصة الشباب ويجعل منتجاتها هي الاختيار الأفضل.