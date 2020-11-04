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زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

01:47 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد سامي:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نتائج نموذج التنبؤ بوضع مرض فيروس "كورونا" في مصر، والذي تم بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن النتائج تشير إلى تضاعف الإصابات وزيادة الوفيات 3 أضعاف، في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت زايد أنه تم إجراء تحليل للتأثيرات المحتملة لارتداء الأقنعة على تقليل انتقال الفيروس، وتقدير إجمالي أعداد الإصابات والوفيات في حال عدم تطبيق السياسات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال فترة متنبأ بها وهي ديسمبر 2020.

وتابعت وزيرة الصحة: خلص نموذج التنبؤ إلى أن عدم تطبيق السياسات الصحية والإجراءات الاحترازية سينتج عنه ارتفاع معدل أعداد الإصابات المتوقع إلى الضعف، بينما سيرتفع معدل أعداد الوفيات المتوقع إلى ثلاثة أضعاف، فضلًا عن زيادة العبء على النظام الصحي (أسرّة- أجهزة رعاية- أجهزة تنفس).

وأوصت الدراسة، في نهايتها، بأن ارتداء نسبة كبيرة من السكان للكمامة في مرحلة مبكرة من تطور الوباء سوف يؤدي إلى إصابة نسبة أقل من السكان.

وقالت الوزيرة إنه في ما يتعلق بالحالات المكتشفة خلال الأسبوع الأخير، تبلغ نسب إشغال الأسرَّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرَّة الرعاية المركزة بلغت 50%، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الاجراءات الاحترازية مجلس الوزراء هالة زايد نموذج تنبؤ الفيروس

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