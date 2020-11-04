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وكيل الأزهر مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: "يوم من أيام الله"

11:02 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
وكيل الأزهر مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: "يوم من أيام الله"

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للجيش المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أنه يعد يومًا من أيام الله.

وقال خلال فعاليات ندوة "الدين والأزهر في قلب الوطن"، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، ضمن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر، إن الدنيا أشرقت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك الإساءة إليه لم تنقطع، والعصر الحالي الذي يتغنى بالحريات نرى إساءة غير مقبولة، متابعا" إننا لنعجب حينما يتناسى هؤلاء المدعون مبادئهم وينسون فضل الإسلام على الدنيا بشكل عام".

وتابع:"يجب أن نستلهم من حياة النبي في ذكرى مولده الحرص على الدين ونشره".

وقال الضويني:" الأزهر طوال تاريخه حال دون انهيار العالم أمام الطغاة، وبذل شيوخه جهوده في سبيل الحفاظ على الهوية الإسلامية، وتؤتي جهوهم ثمارها في الوسطية والاعتدال، وبيان الوجه الحقيقي للإسلام".

وأكد أن الأزهر عامر بنماذج ثرية أكدت أن الشرع أمر بإصلاح الأوطان والبنيان، وكتب التاريخ أكدت أن دور الأزهر لا يقتصر على الجانب الديني، فقد كان في مقدمة المدافعين عن الوطن، وسيظل قائما على رسالته، ومقصدا لطالبي العلوم من شتى أنحاء العالم.​

الدكتور محمد الضويني ذكرى انتصارات أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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