ليست المحليات.. الحكومة تحدد جهة جديدة لإصدار تراخيص البناء

القاهرة - مصراوي:

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار تراخيص البناء وليس المحليات.

وقال مدبولي إن: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اليوم الثلاثاء اجتماعًا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كافة المحافظات.