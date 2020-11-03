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تجنبًا للإغلاق.. برلماني يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

10:38 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
تجنبًا للإغلاق.. برلماني يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

النائب محمد عبدالله زين الدين

القاهرة - مصراوي:
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا وتجنبا للغلق كما حدث في بلاد أوروبية.

وقال "زين" في بيان اليوم، إن الموجة الثانية لم تبدأ بعد، وأن انخفاض الإصابات خلال الفترة الماضية جعل هناك اطمئنان زائف عند المواطنين بأن كورونا انتهت إلى غير رجعة، لكن الحقيقة أن الفيروس في الدول الأوروبية تفشى الفيروس بشكل أسرع عن ما كان في بدايته وأغلقت أبوابها للمرة الثانية على التوالي حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري على الأقل بسبب الموجة الثانية لـ "كوفيد-19"، في محاولة منهم للحد من تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

وأضاف: لاحظنا خلال الفترة الحالية تزايدا في أعداد الإصابات المعلنة رسميا، ما حدا برئيس الوزراء أن يحذر من خطورة انتشار الموجة الثانية للفيروس، وكذلك فعل الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية مصر من احتمالية زيادة أعداد الإصابة في غضون أسابيع قليلة، حيث إن الموجة الثانية ستنتشر بنفس التسلسل الذي قامت به في الموجة الأولى.

وأوضح أن الأحوال الاقتصادية حول العالم سيئة للغاية، مع احتمال زيادة الأمور من سيئ إلى أسوأ مع عودة الإغلاق الجزئي أو الكلي وتوقف النشاط الاقتصادي، وحتى لا نتضرر نحن أيضا علينا الإصرار على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي ثبت أن لها فاعلية في الحد من انتشار الفيروس وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعزل المصابين واختبار المخالطين، واللجوء إلى الحلول الذكية المحددة، والتوسع في التعامل عن بُعد باستخدام التكنولوجيا كلما أمكن، خاصة في التعليم وفي التعاملات اليومية.

محمد عبدالله زين الدين مجلس النواب فيروس كورونا

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تجنبًا للإغلاق.. برلماني يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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