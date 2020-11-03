القوى العاملة تطرح فرص عمل جديدة برواتب من 1200 لـ 15 ألف جنيه

كتب يوسف عفيفي:

وفرت وزارة القوى العاملة، نحو 2442 فرصة عمل للشباب، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن طبقا لخبرة المتقدم.

يأتي ذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال شهر نوفمبر الجاري 2020، حيث تتضمن فرص العمل تأمين صحي واجتماعي.

وتشمل فرص العمل المتوفرة على النحو التالي:

(600 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ـ 515 عامل إنتاج ـ 476 عامل خياطة ـ 162 مشرف أمن ـ 56 فنى لحام ـ 50 فنى دوكو ـ 20 فنى خراطة ـ 20 فني برادة ـ 20 فني فيبر ـ 13 مندوب مبيعات ـ 30 عامل من ذوي الإحتياجات الخاصة ـ مهندس صيانة ـ PLC يصل الراتب لـ 6000 جنيه، ومهندس جودة، ـ مهندس إنتاج ـ مدرس دراسات اجتماعية ـ مدرس علوم ـ مدرس رياضيات ـ مدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 30 سنة ـ محاسبين ـ أخصائي شئون عاملين ـ مصمم جرافيك ـ رسام أوتوكاد ـ مدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة ـ سائق كلارك ـ سائقي مبيعات ـ عمال تشغيل ماكينات ـ عمال طباعة).

(مسئول مبيعات وعضو فريق ـ كاشير ـ عمال سنجرـ عامل أورليه ـ عامل مكواة ـ عامل مقصدار ـ نجارـ استرجي ـ فني تركيبات ـ فني تحليج ـ طباخ ـ شيف فول وطعمية ـ مساعد شيف ـ بائعين ـ موظفي استقبال ـ مراقب جودة ـ عمال نظافة ـ عمال جرد ـ عامل حقن ـ عامل تجميع ـ عامل غزل).

وتهدف النشرة، إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: