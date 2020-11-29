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بعد تغيبها عن الافتتاحية.. نائبة تؤدي اليمين الدستورية بالجلسة العامة لـ" الشيوخ"

11:13 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
بعد تغيبها عن الافتتاحية.. نائبة تؤدي اليمين الدستورية بالجلسة العامة لـ" الشيوخ"

مجلس الشيوخ

مصراوي

أدت النائبة رشا وسيم عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعدما تغيبت النائبة عن الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي.

وبدأت الجلسة أعمالها اليوم، باستعراض النائب فرج الدري، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

وبدأت الجلسة أعمالها منذ قليل لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة الخاصة أمس اجتماعا ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.

جدير بالذكر أن عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراح بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.

مجلس الشيوخ اليمين الدستورية رشا وسيم عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الرازق

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