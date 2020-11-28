​أمين "الشيوخ": تقرير اللائحة سيرسل للأعضاء الليلة.. والمناقشة صباح غدٍ

(مصراوي):

قال المستشار محمد إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه تم الانتهاء من التقرير الرسمي لمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله اللية لجميع الأعضاء تمهيدًا للمناقشة بالجلسة العامة غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن اللجنة انتهت بالأخذ لكافة ملاحظات مجلس الدولة على مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الماد ذات الصلة بانعقاد المجلس خارج القاهرة تم تأجيلها لما ينص الدستور على ضوابط لذلك سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء المجلس.

وبشأن ما بعد الانتهاء من إقرار اللائحة من مجلس الشيوخ وطريقه إرساله لمجلس النواب قال الأمين العام: "هذا الأمر سيحدده رئيس المجلس عقب الانتهاء".

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