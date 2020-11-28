القوى العاملة: تعيين 85 شاباً وصرف 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا غير منتظم بمطروح

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 85 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية -فى تقريره للوزير- عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي أن المديرية صرفت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه، و 31 منحة زواج 93 ألف جنيه، و 17 منحة وفاة 34 ألف جنيه، و 3 عمليات جراحية كبري وصغري بـ 11 ألف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وقال سنوسي، إن المديرية استخرجت 42 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 104 منشأت بنظام الدورى النهاري، والقيام بـ 15 حملة، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة، والقيام بـ 6 حملات، بالإضافة إلى بحث 17 شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.