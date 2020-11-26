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انتصار السيسي عن زوجها: "شاف فيا كل الصفات اللي حاببها وكان إنسان مسؤول"

09:18 م الخميس 26 نوفمبر 2020
انتصار السيسي عن زوجها: "شاف فيا كل الصفات اللي حاببها وكان إنسان مسؤول"

السيدة انتصار السيسي

مصراوي

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها ارتبطت بالرئيس السيسي، وقت دراستها في الثانوية العامة.

وتابعت خلال لقاءها في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، مساء الخميس: "إحنا قرايب، والدة الرئيس السيسي خالة والدتي، كان معروف إن ليه طبيعة خاصة، وشديد وله رأي مميز وإنسان جد، وكنت معروفة إني هادئة جدًا في العائلة".

وأضافت خلال حديثها عن الرئيس السيسي: "قال لوالدته إنه شايف فيا كل الصفات اللي حاببها، وبعدين جه لجدتي اللي هي خالته، وقالي إنتي تذاكري كويس عشان إنتي اللي هتقف جنبنا، وكان باين إنه إنسان مسئول".

وتابعت:" كان ضابط وعارف إنه هيكون مسئول.. وعارف إنه هيسيب البيت وعايز حد ياخد باله من بيته"، وأضافت: "هو مكنش بيتواجد دايمًا بسبب عمله في القوات المسلحة، لكنه كان دائم التواصل معانا، كإنه موجود معانا".

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