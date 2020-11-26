غدا.. مصر للطيران تسير 53 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:



تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 53 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوانزو، بغداد، جدة، الدمام، كازابلانكا، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، كوبنهاجن، أمستردام، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، نيروبي، أديس أبابا، اربيل).



كما تسير 9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.



من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.