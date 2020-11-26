"تكاد تقتلع الأشجار".. رياح شديدة وبرودة تضرب مدينة برج العرب

كتب- محمد نصار:



نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لحالة الطقس الآن في مدينة برج العرب بالإسكندرية.



وتتعرض مدينة برج العرب، بحسب الفيديو، لموجة رياح وبرودة شديدة يصاحبها سقوط الأمطار على المدينة، في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.