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غدا.. انتظام الدراسة بجميع كليات جامعة عين شمس

10:47 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
غدا.. انتظام الدراسة بجميع كليات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

كتب- مصراوي:

أكدت جامعة عين شمس، استمرار الدراسة غدا الخميس، الموافق 26 نوفمبر بكل الكليات وانتظام العمل داخل الجامعة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا منذ قليل، بتعليق الدراسة غدا، الخميس، بسبب الأمطار التي تتعرض لها القاهرة.​

جامعة عين شمس خالد عبد العال محافظ القاهرة

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