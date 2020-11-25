بشعار "كوني".. القومي للمرأة يكشف تفاصيل حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة عن إطلاق حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام، تحت شعار "كوني". وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن العنف ضد المرأة قضية عالمية تواجه النساء في جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الأسر، وتحتاج إلى الكثير من الجهود التي تتمثل في التوعية والحسم وتكاتف الجميع لإيجاد حلول جذرية لها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع هذه القضية على أولويات عملها وتتقدم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة تلك المشكلة الخطيرة.

وأوضحت رئيسة المجلس أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وقال إن المجلس القومي للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوما من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الانترنت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع تجنبا للإصابة بفيروس كوفيد ١٩.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة إنارة مقر المجلس القومي للمرأة والأهرامات وبعض محاكم الأسرة باللون البرتقالي، كذلك تقديم عرض مسرحي بعرائس الماريونت بساقية الصاوي، وافتتاح وحدات المرأة الآمنة بكليات طب القصر العيني وعين شمس، وتنفيذ حملة إعلامية وإطلاق فيديوهات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات وندوات اخرى ستنفذ على مستوى الجامعات.

ومن المقرر أيضاً تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان "احميها من الختان" في 7 محافظات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة.