بالأسماء.. البابا تواضروس الثاني يرقي 44 كاهنًا بالقاهرة إلى رتبة القمصية



كتب- مصراوي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي، اليوم الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة مجموعة من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة وعدد محدود من الشعب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتمّم البابا تواضروس الثاني صلوات ترقية 44 كاهنا من كنائس القاهرة إلى رتبة القمصية، وذلك أثناء صلوات القداس الإلهي في اليوم الأول من صوم الميلاد المجيد.

والكهنة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة القمصية هم: القمص ميخائيل كنيسة السيدة العذراء مريم بدرايس عين شمس، والقمص بيشوى من الكنيسة ذاتها، والقمص زكريا كنيسة الشهيد مارجرجس أرض الجنينة بالزاوية الحمراء، والقمص بيشوى والقمص اسطفانوس والقمص يوحنا كنيسة الشهيد مارمينا بالترعة البولاقية بشبرا، والقمص ابرآم ناشد كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية.

والقمص إبراهيم كنيسة السيدة العذراء عياد بك بشبرا، والقمص بولا والقمص أرساني كنيسة العذراء بالوجوه بشبرا، والقمص جرجس كنيسة السيدة العذراء بالأميرية، والقمص مكسيموس والقمص مويسيس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطسون بشبرا، والقمص حنانيا والقمص ميرون كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية التحرير، والقمص عبدالمسيح كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالأباصيري عين شمس.

والقمص مرقس كنيسة مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، والقمص باخوميوس كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة، والقمص أنطونيوس والقمص متأؤس والقمص كاراس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك بحدائق القبة، والقمص تادرس كنيسة الشهيد مارجرجس والأنبا صرابامون بمنطقة عزبة الورد بالشرابية، والقمص إبراهيم كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف مصر الجديدة، والقمص رويس والقمص بيشوي كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين، والقمص إنجيليوس كنيسة القديسة دميانة العدوية ببولاق أبو العلا.

والقمص يونان كنيسة القديسة بربارة بالشرابية، والقمص إبرام والقمص جرجس كنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، والقمص ميخائيل كنيسة السيدة العذراء أرض الجولف بمصر الجديدة، والقمص موسى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابو سيفين والشهيد مارجرجس بمنطقة الهجانة الكيلو 5ر4 ، والقمص دانيال كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الحرفيين، والقمص ابرآم كنيسة مارجرجس بمنطقة ابو الفرج بشبرا.

والقمص سوريال والقمص صليب كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية التحرير، والقمص موسى كنيسة الشهيد مارجرجس أرض الجنينة، والقمص أنطونيوس كنيسة الشهيد مارجرجس أرض الجولف، والقمص بيجول والقمص يوحنا كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والقمص يوسف كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر، والقمص رافائيل كنيسة الشهيد مارجرجس المنسي بالظاهر، والقمص موسى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بشارع الجيش بمنطقة العتبة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، و يستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.