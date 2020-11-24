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محافظة القاهرة: غلق عدد من الكافيهات وتحريز 70 شيشة بالنزهة

12:14 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة الميدانية ومسئولي المربعات والصحة والطب البيطري.

أسفرت الحملة، عن إعادة غلق وتشميع كافيه بـ 8 شارع الرشيدي ورفع الإشغالات منه وضبط وتحريز 20 شيشة، كما تم غلق وتشميع كافيه بـ 23 شارع المنتزه ورفع الإشغالات منه وضبط 50 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت اللجنة الطبية المصاحبة للحملة بالتفتيش على المواد الغذائية المتواجدة بالكافيه وتم ضبط كميات من اللحوم والمصنعات بدون بيانات وفي حالة إذابة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17958 جنح النزهة لسنة 2020 للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا.

كما قامت الحملة برفع إشغالات شارع الأكاديمية البحرية بشيراتون وتحرير 12 محضر بيئة و18 محضر عدم ارتداء الكمامة و25 محضر إشغال و11 محضر إدارة بدون ترخيص و8 محاضر تالف رصف.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمرور الدوري على المحال والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية.

غلق كافيهات اللواء خالد عقل فيروس كورونا

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