الأوقاف: عقد أول امتحان مميكن للأئمة والإداريين بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة

كتب- محمود مصطفى:

بدأت وزارة الأوقاف، الأحد، عقد أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولمدة أربعة أيام، ضمن تطويرها لنظم الامتحانات وميكنتها لإعطاء أعلى درجة ممكنة من الشفافية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أن الامتحان الذي عقد اليوم 242 من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء، منهم 170 إمامًا و72 قانونيًا ومهندسًا ومحاسبًا وإداريًا، وسيحضر الامتحان غدًا 500 إمام، وأجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وأشارت إلى أن التعاون يهدف إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى.