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غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

02:58 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، بقسميه ‏العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، غدًا الثلاثاء‏، ويرافقه لفيف ‏من قيادات الأزهر والمحافظة.‏

ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير ‏سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا ‏على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.‏

يأتي ذلك في إطار متابعة واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لملف ‏التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره ‏جزء لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي ‏وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.‏

محمد الضويني الدقهلية معهد فتيات بهوت

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