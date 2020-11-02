"الإنتاج الحربي" تطلق برومو فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"
11:12 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
كتب- محمد سامي:
أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، برومو فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" ، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، ومن المقرر نشره غداً الثلاثاء بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين للإنتاج الحربي.
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