"الإنتاج الحربي" تطلق برومو فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"

كتب- محمد سامي:

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، برومو فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" ، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، ومن المقرر نشره غداً الثلاثاء بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين للإنتاج الحربي.