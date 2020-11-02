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"الإنتاج الحربي" تطلق برومو فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"

11:12 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
"الإنتاج الحربي" تطلق برومو فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"

برومو فيلم مسيرة عطاء

كتب- محمد سامي:

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، برومو فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" ، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، ومن المقرر نشره غداً الثلاثاء بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين للإنتاج الحربي.

برومو فيلم مسيرة عطاء وزارة الإنتاج الحربي الشخصيات العامة عيد الإنتاج الحربي

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