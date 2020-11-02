تسرُّب غاز وفرقعة.. محافظ القاهرة يوجِّه بتشكيل لجنة لمعاينة عقار دار السلام

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، إنه وجَّه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار حدثت به فرقعة نتيجة تسرب غاز في حي دار السلام؛ لبيان مدى تأثره بالحادث.

كانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا عن سماع صوت فرقعة بالعقار رقم 17 بشارع حافظ من شارع حسنين دسوقي بحي دار السلام.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن صوت الفرقعة ناتج عن تسرب غاز من ماسورة غاز بمدخل العقار نتج عنه إصابة حارس العقار، وحدوث تلفيات بالمدخل ومنور الأسانسير، وكسر ماسورة المياه بمدخل العقار، وقد تم إبلاغ شركة المياه به للإصلاح.

وتبين من معاينة فرقة الغاز الموجودة بالموقع عدم وجود كسر بماسورة الغاز.​