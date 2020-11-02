لليوم الثاني.. استمرار مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي

كتب- أحمد مسعد:

تواصل مصر مشاركتها، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، في مفاوضات سد النهضة، برعاية دولة جنوب إفريقيا؛ باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي، طبقًا لما هو متفق عليه في الأسبوع الماضي.

وانطلقت مفاوضات سد النهضة في 27 أكتوبر الماضي، بعد توقف تام منذ أغسطس الماضي.

وقال مصدر بوزارة الري إن الخرطوم تقدمت بمقترح مهم هو منح أدوار كبرى للمراقبين وللاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر لا ترفض شريطة الالتزام بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

واجتمع وزراء مياه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الأحد؛ لبحث الخطوات المقبلة للتفاوض، عبر الفيديو كونفرانس، دون الخروج بنقاط مشتركة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن المفاوضات حتى الآن لم تحرز تقدمًا ملموسًا، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم الذي ينطلق في العاشرة صباحًا بين الدول الثلاث، وسوف يتخلله اجتماع خاص بين اللجان الفنية والقانونية لمناقشة نقاط الخلاف.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع اليوم سوف يكون مشكلًا من عضو فني وآخر قانوني، مضيفًا أن كل وفد يقوم برفع تقريره النهائي إلى وزراء المياه؛ لتحديد نتائج المباحثات.

جدير بالذكر أن المفاوضات تم استئنافها عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باحتمالية لجوء القاهرة إلى قصف السد. ​