رئيس الحجر الزراعي: نسعى لفتح السوق الأمريكي أمام المانجو المصرية

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 5 ملايين طن، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف وصول الصادرات إلى 5.5 مليون طن بنهاية عام الجاري على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف "العطار"، في تصريح لمصراوي، أن وزارة الزراعة تحركت في عملية تصدير المانجو منذ عامين تقريبًا، بعد الاتصالات المكثفة مع المسؤولين في الحجر الزراعي الأمريكى؛ من خلال لجان فنية وخبراء من الطرفين للاتفاق على فتح الأسواق الأمريكية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن مفاوضات تصدير محصول المانجو إلى الولايات المتحدة الأمريكية قطعت شوطًا كبيرًا حتى الآن، وكان آخرها موافقة مصر على شرط تبخير المانجو في ميناء الوصول.

وتابع: "من المتوقع أن تبدأ عمليات التصدير من المؤاني المصرية إلى الأسواق الأمريكية مطلع العام المقبل".

وأشار إلى أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات"، مضيفًا: "أن موسم صادرات الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة في الصادرات، وسط إجراءات مشددًا على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية".

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تشهد تطورًا ملحوظًا في منظومة الحجر الزراعي، حيث أصبحت مصر واحدة من الدول غير المحظورة وتصدر لـ112 دولة حول العالم.