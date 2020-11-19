واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

​كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم تسجيل حالات عدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأضاف المنظري، أن المناعة التي تتشكل من الإصابة الأولى ليست دائمة، لكنها مؤقتة، وقد تتفاوت الإصابة الثانية بين بسيطة وشديدة.

وأوضح أن لقاح "فايزر" وفقًا ما تم الإعلان عنه، يحتاج إلى درجة 70 درجة تحت الصفر، وهي من أبرز التحديات الخاصة بإنتاج اللقاحات وإيصالها للمحتاجين، ولكن الشيء الجيد أن اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها تحتاج بين 2 إلى 8 درجات تحت الصفر، وهي إمكانيات موجودة في معظم دول العالم وفقًا لبرنامج تطعيم الأطفال