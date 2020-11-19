بـ "وزيرين".. مصر تشارك في اجتماع ثلاثي جديد بشأن سد النهضة

كتب- مصراوي:

يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل ‫سد النهضة.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".