الآن.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمعادي
كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن المواطنين خلال أعمال الصيانة بالمعادي.
وقالت الشركة، في بيان: نحيطكم علما أنه سيتم فصل الكهرباء اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعة وذلك بشارع النهضة و شارع 6 وشارع 100 وشارع 12 وشارع 150 وشارع 77 وشارع 86 وميدان عبدالمنعم رياض، لإجراء الصيانة الدورية للمهمات الكهربائية.
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