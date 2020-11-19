الآن.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمعادي

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن المواطنين خلال أعمال الصيانة بالمعادي.

وقالت الشركة، في بيان: نحيطكم علما أنه سيتم فصل الكهرباء اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعة وذلك بشارع النهضة و شارع 6 وشارع 100 وشارع 12 وشارع 150 وشارع 77 وشارع 86 وميدان عبدالمنعم رياض، لإجراء الصيانة الدورية للمهمات الكهربائية.