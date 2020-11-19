ننشر خريطة إذاعات "الوطنية للإعلام" احتفالا باليوم العالمي للطفل

كتب- مصراوي:

تحتفل شبكة إذاعة الشرق الأوسط بيوم الطفل، الجمعة المقبلة، وتتضمن الفقرات والبرامج مجموعة من الأغنيات القصيرة للأطفال للمطربين والمطربات منهم: نانسي عجرم وهيفاء وهبي وشيرين ومي كساب وتامر حسني وحمادة هلال ومحمد فؤاد.

برنامج "أجازتي" يقدم فترة مفتوحة تتضمن قضاء يوم الأجازة مع الأولاد وكيفية الاستعداد له، وهل يمر كأنه يوم عادي أم يخصص له شكل مختلف ولقاءات مع المستمعين والشخصيات العامة.

ويعرض برنامج "مودك أحلى" فترة مفتوحة تتضمن لقاء مع الكاتبة شيماء عبدالعال والفنانة عارفة عبدالرسول عن تطور حكايات وحواديت الأطفال في الوقت الحالي عن حواديت زمان.

ويذيع برنامج "توب فايف" فترة مفتوحة تتضمن اختيار خمس أغنيات لإجراء سباق حول هذه الأغاني مع المستمعين عن أفضل أغاني الأطفال حديث وقديما وإهداء أغاني الأطفال.

أما برنامج "فاميلي سونج" يقدم فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع الكاتب والسيناريست بشير الديك عاطف بشاي عن غياب دراما الطفل عن ساحة الدراما وتأثير ذلك على الأطفال حديثا وقديما وإهداء أغاني الأطفال.

وبرنامج "غنوا معانا" عبارة عن فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع الشعراء والملحنين مثل عنتر هلال وهاني شنودة عن أغاني الأطفال وغيابها حاليا وكيفية تأثر الأطفال بالأغنية.

فيما تحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية بجميع شبكاتها العاملة بعيد الطفولة، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تقدم إذاعة وسط الدلتا، فترة مفتوحة، بعنوان "هو وهي"، تتضمن كيف نؤهل أنفسنا للتعامل مع الطفل لأول مرة، ولقاء مع أسماء خليفة، معالج نفسي.

وتذيع نفس الشبكة، فقرة بعنوان أعياد الطفولة، ولقاءات من داخل قصور الثقافة للاحتفال بأعياد الطفولة، منها لقاء من داخل قصر ثقافة دسوق، مع محمد محيي مدير القصر ومجموعة من المواهب، ونجلاء نصر الدين مدير قصر الثقافة بطنطا.

وعلى إذاعة جنوب الصعيد، فترة مفتوحة لاستضافة المسؤولين المتخصصين في حقوق الطفل وأساتذة الجامعات للتعريف بالحقوق والواجبات في المجتمع تجاه الطفل، وتقدم برنامج حدوتة قبل النوم تتناول القصص التي تغرس القيم والفضيلة للأطفال، ويتم تقديم براعم صغيرة، يتضمن أبرز مواهب الطفل في مختلف المجالات، وتقدم قراءات وحوارات مع الأطفال لبعض القصص والحكايات التي تتضمن فكرة أو قيمة أو سلوكا تربويا لغرسه في الأطفال.

وتحتفل الشبكة الثقافية، باليوم العالمي للطفولة، من خلال فقرات مفتوحة بعنوان "بلا حدود" حول الإبداعات الموجهة للأطفال وكيف يتحقق الهدف منها والقصة والرواية والمسرحية، والتحدث الذي تواجهه مع التقدم التكنولوجي واتساع رقعة الإنترنت، وأيضا من خلال البرنامج الإنجليزي وهو برنامج استعراض الصباح.

وتقدم الشبكة فقرة تتضمن تاريخ عيد الطفولة وسبب اختيار هذا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة مع الحديث عن حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومناسبة المشاكل التي تواجه الأطفال والتي من أهمها عمالة الأطفال والحرمان من التعليم مع عرض للقوانين التي سنتها الدولة والمواثيق الدولية لحفظ حقوقهم في التعليم والحياة الكريمة والحماية من العنف الأسري والجسدي.