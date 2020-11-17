الخميس.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بدار الأوبرا

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الخميس المقبل، معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية في دورته الأولى، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

يقام المعرض بساحة مسرح الهناجر على مساحة ٨٥٠ متر مربع ، بمشاركة ٣٢ دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

يستمر المعرض حتى ٢٨ نوڤمبر الجارى ويستقبل رواده من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

كما تستمر أيضا منافذ البيع بالمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة فى عملها حتى الثامنة مساء وذلك طوال فترة المعرض.

يضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة مثل سلسلة ما التى تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى والهرم وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز خمسة جنيهات.

كما يضم إصدارات الهيئة من النشر العام مثل شخصية مصر ، وموسوعة وصف مصر ، وحكايات الولاد والأرض الجزء الأول والثاني.