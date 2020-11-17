غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المعرض المجاني لملابس الطلاب

كتب- مصراوي:

تنظم جامعة القاهرة، غدًا الأربعاء، معرض ملابس للطلاب بالمجان، بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع أندية الروتارى والأنرويل بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن المعرض يضم حوالى 10 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها على الطلبة والطالبات بالمجان، مؤكدًا أن الجامعة ستراعى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم لأول مرة هذا العام تنظيم دخول الطلاب وفق كروت ملونة يتم توزيعها عليهم، بحيث يكون موعد دخول الطلاب ممن يحملون الكارت الأحمر من 10 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، وحم الكارت الأخضر من الساعة 12ظهرًا وحتى 1:30 ظهرًا، حملة الكارت الأصفر من الساعة 2 ظهرًا وحتى 3:30 عصرًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بالمجان للطلاب، فى إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التى يحتاج إليها الطلاب بالمجان، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.