القوى العاملة: تعيين 779 شاباً وترخيص عمل لـ 8 أجانب بالدقهلية

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 779 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3312 شاباً، وتوفير 37 فرصة عمل منهم 7 فرص لذوي القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملاً بمبلغ 141 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و 141 ألف و 500 جنيه لـ 2283 عاملاً آخر.

من ناحيته، قال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 508 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 895 منشأة وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 40 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 10 شكاوى منهم للقضاء، ومازالت 26 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستقبال طلبات 8 أجانب، منهم 5 سوري الجنسية، و3 فلسطيني، و3 طلبات تجديد ترخيص أخرى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 75 متدرباً على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، كما تعقد دورة أخرى في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 10 متدربين.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.