وزير الري: استمرار مسيرة التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال الموارد المائية

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تمت مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية"، والذي يهدف إلى بناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين علي إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية .

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، مع السفير Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة؛ حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وقالت وزارة الري، إن الجانبَين ناقشا عرض النجاح الذي حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو في مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح عبدالعاطي، أن المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الإفريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2021، وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الأسبوع.

وأشار وزير الري، إلى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، وتأكيد السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

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