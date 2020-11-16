​إنهاء خدمة إمام بأوقاف مطروح لتبنيه أفكار لا تتسق مع صحيح الدين

كتب- محمود مصطفى:

أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح، اليوم الاثنين، خدمة أحمد عواد أحمد محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه من تاريخه أصبح المذكور لاعلاقة له بالوزارة، على أن يتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين فيها كل فيما يخصه تأكيدًا لذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي. ​