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"احكوا عني لأولادي".. وصية أم قبل وفاتها.. والجدة تستغيث: ‏‏"عايزة أضمهم لحضانتي"‏

10:56 م الأحد 15 نوفمبر 2020
"احكوا عني لأولادي".. وصية أم قبل وفاتها.. والجدة تستغيث: ‏‏"عايزة أضمهم لحضانتي"‏

الدكتورة أمنية

كتبت- نور العمروسي:‏

في سيناريو جديد للصراع على حضانة الأطفال، بعد انفصال ‏الزوجين، عجزت الدكتورة أمنية، على مدار عام ونصف العام، عن ‏تنفيذ حكم ضم الصغيرين لحضانتها، حتى عانت من المرض وتوفاها ‏الله.‏

تزوجت الدكتورة أمنية، منذ 10 سنوات، من طبيب مصري يعمل ‏بدولة الكويت، ورزقهما الله بطفلين "حمزة" 9 سنوات و"ليلى" 4 ‏سنوات، ومنذ عام ونصف العام، ذهب الطفلان مع والدهما في زيارة ‏لأسرته، ثم تركهما، وغادر البلاد لعمله بالكويت.‏

حاولت أمنية- رحمها الله- إعادة الطفلين لحضانتها، وفشلت، فلجأت ‏إلى القانون، وحصلت على قرار ضم الصغيرين لحضانتها طبقا ‏للشرع والقانون، بحكم قضائي يحمل رقم 18 لسنة 2020، ولكن لم ‏تتمكن من تنفيذ حكم الضم.‏

قالت الدكتورة صفاء، والدة الدكتورة أمنية، إن ابنتها أصيبت بغيبوبة ‏دخلت على أثرها العناية المركزة بالمستشفى، ومن وقتها حاولت ‏وأفراد من أسرتها التواصل مع والد الطفلين، لإحضارهما لوالدتهما ‏المريضة، لكنه رفض.‏

وأضافت: "أمنية" توفاها الله، وكانت كل ما تريده ضم حمزة وليلي ‏لحضنها، وقبل وفاتها كانت تشعر بالموت، فتركت وصية على الفيس ‏بعنوان "احكوا عني لأولادي".‏

وناشدت الدكتورة صفاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المعنية، بمساعدتها في إعادة ‏الطفلين لحضانتها، قائلة: "هناك أمهات كثيرة يعانين من هذه المشكلة ‏وما زلن على قيد الحياة، ولكن دون روح لفراق أطفالهن وعدم تنفيذ ‏القانون".‏​

الدكتورة أمنية حضانة الأطفال طبيب مصري

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