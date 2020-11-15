"احكوا عني لأولادي".. وصية أم قبل وفاتها.. والجدة تستغيث: "عايزة أضمهم لحضانتي"
كتبت- نور العمروسي:
في سيناريو جديد للصراع على حضانة الأطفال، بعد انفصال الزوجين، عجزت الدكتورة أمنية، على مدار عام ونصف العام، عن تنفيذ حكم ضم الصغيرين لحضانتها، حتى عانت من المرض وتوفاها الله.
تزوجت الدكتورة أمنية، منذ 10 سنوات، من طبيب مصري يعمل بدولة الكويت، ورزقهما الله بطفلين "حمزة" 9 سنوات و"ليلى" 4 سنوات، ومنذ عام ونصف العام، ذهب الطفلان مع والدهما في زيارة لأسرته، ثم تركهما، وغادر البلاد لعمله بالكويت.
حاولت أمنية- رحمها الله- إعادة الطفلين لحضانتها، وفشلت، فلجأت إلى القانون، وحصلت على قرار ضم الصغيرين لحضانتها طبقا للشرع والقانون، بحكم قضائي يحمل رقم 18 لسنة 2020، ولكن لم تتمكن من تنفيذ حكم الضم.
قالت الدكتورة صفاء، والدة الدكتورة أمنية، إن ابنتها أصيبت بغيبوبة دخلت على أثرها العناية المركزة بالمستشفى، ومن وقتها حاولت وأفراد من أسرتها التواصل مع والد الطفلين، لإحضارهما لوالدتهما المريضة، لكنه رفض.
وأضافت: "أمنية" توفاها الله، وكانت كل ما تريده ضم حمزة وليلي لحضنها، وقبل وفاتها كانت تشعر بالموت، فتركت وصية على الفيس بعنوان "احكوا عني لأولادي".
وناشدت الدكتورة صفاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات المعنية، بمساعدتها في إعادة الطفلين لحضانتها، قائلة: "هناك أمهات كثيرة يعانين من هذه المشكلة وما زلن على قيد الحياة، ولكن دون روح لفراق أطفالهن وعدم تنفيذ القانون".
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