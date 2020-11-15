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مصادر: أعضاء بلائحة "الشيوخ" رفضوا منح المجلس اختصاصات تشريعية

03:17 م الأحد 15 نوفمبر 2020
مصادر: أعضاء بلائحة "الشيوخ" رفضوا منح المجلس اختصاصات تشريعية

مجلس الشيوخ

مصراوي

قالت مصادر مطلعة إن اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد مناقشات حول اختصاصات المجلس في ما يخص الجانب التشريعي؛ حيث تتجه اللجنة إلى النص في تعريفها بالمجلس بأنه مجلس نيابي يُشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرفقة، وسط مقترحات لضبط الصياغة بأن يشمل النص أن تكون هذه الممارسة بالتعاون مع مجلس النواب.

وأضافت المصادر، في تصريحات أدلت بها علي هامش الاجتماع، اليوم الأحد، أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا إضافة توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص علي كونه مجلسًا نيابيًّا.

وتابعت المصادر بأن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة في مشروع اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، والقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، والنائب هاني سري الدين، والنائب جميل حليم، والنائب شوقي عناني، والنائب يوسف السيد، فضلًا عن النائب ياسر الهضيبي.

مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية

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