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رئيس جهاز أكتوبر: بدء تنفيذ مشروع موقف النقل الجماعي الداخلي (صور)

11:54 م السبت 14 نوفمبر 2020
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(مصراوي):


صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في إنشاء مشروع موقف النقل الجماعي الداخلي للسيارات الفان (7 ركاب) والميكروباص (14 راكباً)، للحد من ظهور بعض المواقف غير المنظمة، في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية.

وأضاف الشربيني، تبلغ المساحة الكلية للمشروع 13860م2، حيث تبلغ منطقة الخدمات بمسطح 1427م2 وصالة انتظار للركاب بمساحة 1600م2، وعدد (4) ورش صيانة بمسطح 265م2 ومزود بأماكن انتظار سيارات ودراجات للمترددين، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة معايير التصميم البيئية من تهوية وإضاءة طبيعية ونظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيتم ربطه بالموقف الإقليمي الجديد المنفذ بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: "يستهدف مشروع الموقف الداخلي خدمة 5 آلاف مركبة، وما يقرب من 14 ألف راكب يوميًا، وسيتم تأمين المكان بأسوار وبوابات إلكترونية مزودة بأحدث أنظمة المراقبة".​

شريف الشربيني جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر موقف النقل الجماعي الداخلي للسيارات الفان

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